Stand: 07.02.2022 07:39 Uhr Holzmindener Dezernentin wechselt nach Göttingen

Die Stadt Göttingen bekommt eine neue Kultur- und Sozialdezernentin. Anja Krause, derzeit Sozial- und Gesundheitsdezernentin im Landkreis Holzminden, habe sich in einem Bewerbungsverfahren durchgesetzt, teilte die Stadt mit. Die 56-Jährige tritt zum 1. April die Nachfolge von Petra Broistedt an, die bei der Kommunalwahl im Herbst zur Oberbürgermeisterin von Göttingen gewählt worden war. Krause bringe wertvolle Erfahrungen mit, leite in Holzminden den Corona-Krisenstab und sei die ideale Besetzung, erklärte die Oberbürgermeisterin. Am 18. Februar will Broistedt die Kandidatin dem Rat zur Wahl vorschlagen.

VIDEO: Frauen regieren künftig in Lüneburg, Osnabrück und Göttingen (5 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.02.2022 | 07:30 Uhr