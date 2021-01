Stand: 26.01.2021 21:19 Uhr Holzminden: Symrise verfehlt Umsatzziel wegen Hackerangriffs

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise mit Sitz in Holzminden hat sein Umsatzziel für das vergangene Jahr verfehlt. Das teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend mit. Grund sei ein Hackerangriff im Dezember gewesen, durch den es zeitweise zu "erheblichen Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf" gekommen sei. Nach vorläufigen Berechnungen wies das Unternehmen für das Gesamtjahr einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro aus, bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe war dies ein Plus von 2,7 Prozent. Allerdings hatte der Konzern zuletzt ein Erlöswachstum aus eigener Kraft zwischen 3 und 4 Prozent in Aussicht gestellt. Laut Symrise wären die Ziele ohne den Angriff durch Hacker erreicht worden.

