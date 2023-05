Stand: 10.05.2023 20:07 Uhr Holzminden: Polizei sucht Mutter und siebenjährige Tochter

Die Polizei sucht im Raum Holzminden nach einer Mutter und ihrer siebenjährigen Tochter. Die 34-jährige Iryna Tarasiuk hat das Mädchen mit dem Namen Arina Tarasiuk laut Polizei am Mittwochvormittag trotz bestehenden Umgangsverbots aus der Schule in Stadtoldendorf abgeholt. Bei der Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Es werde von einer aktuellen Gefahrenlage für die Tochter sowie für die Mutter selbst ausgegangen, hieß es. Die Mutter soll einen türkisfarbenen Kapuzen-Pullover tragen und wesentlich jünger aussehen. Die Tochter soll ein rotes Kleid mit Blumenmuster sowie eine pinke Leggins tragen. Das Mädchen ist circa 1,40 Meter groß, hat langes, dunkles, lockiges Haar und trägt darin eine große Schleife. Wer die beiden sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer (05531) 95 80 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.05.2023 | 07:30 Uhr