Holzminden: Polizei stoppt Fahrschüler unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Holzminden hat die Polizei am Mittwoch einen Fahrschüler unter Drogeneinfluss gestoppt. Der 28-jährige Fahrer verhielt sich laut Polizei während der Kontrolle auffällig. Ein freiwilliger Drogentest wies den Angaben zufolge mehrere Rauschmittel nach - um welche es sich handelt, ist unklar. Das Ergebnis einer Blutprobe steht laut Polizei noch aus. Bestätigt sich der Verdacht, könnte die Führerscheinstelle dem Fahrschüler die Fahrerlaubnis verwehren, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Kontrollen von Fahrschulfahrzeugen zielten in erster Linie auf den Fahrlehrer sowie die Fahrtüchtigkeit des Autos ab, erklärte sie. Unter Drogeneinfluss stehende Fahrschüler seien hingegen sehr selten. Ob im konkreten Fall auch dem Fahrlehrer Konsequenzen drohen, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

