Stand: 21.12.2022 19:35 Uhr Holzminden: Feuerwehr befreit Kind aus verschlossenem Auto

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Scheibe eines verschlossenen Autos auf einem Parkplatz in Holzminden eingeschlagen, um ein zweijähriges Kind zu befreien. Es hatte sich per Knopfdruck auf den Autoschlüssel selbst eingesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr, waren die Eltern bereits ausgestiegen, als die Türen zufielen. Das Kind saß demnach angeschnallt in seinem Kindersitz und hatte den Schlüssel in der Hand. Da die Eltern keinen Ersatzschlüssel dabei hatten, mussten die Retter die Scheibe einschlagen, um eine Tür zu öffnen.

