Holzminden: Aktionsplan soll Anwohner gegen Motorradlärm schützen

Die Deutsche Umwelthilfe hat einen Aktionsplan gegen Motorradlärm im Landkreis Holzminden vorgelegt. Ziel sei es, Anwohnerinnen und Anwohner vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren. Der Plan wurde gemeinsam mit dem Vereinigten Arbeitskreis gegen Motorradlärm erarbeitet. Er enthält einen Mix von Maßnahmen. Dazu zählen Tempo 30 innerorts, rotierende Lärmpausen an bestimmten Wochenenden und Durchfahrtsbeschränkungen für besonders laute Motorräder an ausgewählten Streckenabschnitten. Für die Umsetzung des Aktionsplans seien nun die Behörden vor Ort zuständig, so die Deutsche Umwelthilfe. Das Projekt wurde mit 100.000 Euro vom niedersächsischen Umweltministerium gefördert.

