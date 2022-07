Stand: 20.07.2022 09:03 Uhr Holzminden: 29-Jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist in Holzminden bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der aus dem Raum Hannover stammende Mann war am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 497 zwischen Neuhaus im Solling und Mühlenberg gefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In einer Linkskurve verlor er demnach vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in eine Leitplanke. Der 29-Jährige wurde durch zufällig vorbeikommende Rettungskräfte sofort notfallmedizinisch versorgt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Dort starb er am Dienstagabend.

