Stand: 12.12.2022 12:16 Uhr Hoiersdorf: Unbekannte stehlen Weihnachtsbaum vom Dorfplatz

In Schöningen im Ortsteil Hoiersdorf haben Unbekannte den Weihnachtsbaum vom Dorfplatz gestohlen. Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den 2,40 Meter hohen Baum samt Lichterkette. Eine Anwohnerin bemerkte am Sonntagmorgen, dass der Baum fehlt und informierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Beamten konnte lediglich ein wenig Tannengrün sowie das Loch im Boden, in dem der Baum steckte, feststellen. Den Weihnachtsbaum hatten die Kameraden der Ortsfeuerwehr sowie die Kinderfeuerwehr gestiftet. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Baumes geben können. Zuständig ist die Polizeiwache am Burgplatz in Schöningen, die unter der Telefonnummer (05352) 95105-0 zu erreichen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.12.2022 | 11:30 Uhr