Stand: 12.02.2022 12:44 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Wolfsburger Mehrfamilienhaus

In Wolfsburg sind bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus 14 Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war bereits starker Rauch aus dem Gebäude sichtbar, als die Feuerwehr am Freitagabend zu dem Wohnhaus gerufen wurde. Feuerwehrleute brachten vor den Löscharbeiten die Bewohner des betroffenen Hauses und eines Nachbargebäudes in Sicherheit. Die Verletzten konnten am Einsatzort von Rettungskräften behandelt werden, niemand musste in eine Klinik, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Zwei Wohnungen sind wegen der Schäden unbewohnbar. Am Gebäude entstand ein hoher Schaden.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2022 | 12:00 Uhr