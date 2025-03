Stand: 03.03.2025 15:43 Uhr Hoher Schaden: Großbrand zerstört Fahrzeuge in Salzgitter

Großeinsatz für die Feuerwehr in Salzgitter: Am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer Stahl-Firma gerufen. Dort brannten zahlreiche Fahrzeuge und ein Carport. Die Polizei spricht von einem großen Schaden, er soll sich auf rund 250.000 Euro belaufen. Nach ersten Ermittlungen schließen die Beamten Brandstiftung als Ursache nicht aus. Die Polizei Salzgitter bittet deshalb Menschen, die am Sonntagabend in der Eisenhüttenstraße etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05341) 189 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.03.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter