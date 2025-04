Stand: 23.04.2025 13:52 Uhr Hoher Schaden: Feuer zerstört Kino in Gifhorn

Bei einem Feuer in der Innenstadt von Gifhorn ist am Mittwochmorgen ein Kino stark beschädigt worden. Das Foyer wurde laut Polizei komplett zerstört. Der Gesamtschaden beträgt demnach rund eine halbe Million Euro. Die Ermittler schließen nach einer ersten Beweisaufnahme Brandstiftung nicht aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen etwas in der Gifhorner Fußgängerzone beobachtet haben. Eine Anwohnerin hatte das Feuer um kurz vor 4.00 Uhr gemeldet. 75 Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Sie konnten zügig in das Gebäude, den Brand löschen und die Kinosäle vor den Flammen retten. Der Betreiber sagte dem NDR Niedersachsen, er wolle das Kino auf jeden Fall wieder aufbauen und weitermachen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.04.2025 | 06:30 Uhr