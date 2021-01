Stand: 12.01.2021 15:10 Uhr Hohe: Windkraftanlage geht in Flammen auf

Auf dem Kugelberg bei Hohe (Landkreis Holzminden) ist am Dienstag eine Windkraftanlage in Brand geraten. Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle hat wegen der Rauchentwicklung alle Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr lässt das Windrad kontrolliert abbrennen. Schon vor einem Jahr hatte es in einem Windpark bei Polle ein Feuer in einer Anlage geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.01.2021 | 15:00 Uhr