Hohe Füllstände: Lage an Talsperren im Oberharz angespannt Stand: 18.02.2022 09:19 Uhr Unwetter, Schneeschmelze und Regenfälle: Die Harzwasserwerke, die die Talsperren in dem Mittelgebirge betreiben, bereiten sich vor. Die Lage sei "angespannt, aber unter Kontrolle", sagte eine Sprecherin.

Derzeit rechne das Unternehmen mit 30 bis 60 Millimeter Niederschlag bis zum Beginn der kommenden Woche. Ziel sei es, das bevorstehende Hochwasser komplett durch die sechs Talsperren im Oberharz abzufangen und so das Harzvorland zu schützen.

Talsperren mehr als 80 Prozent gefüllt

Bereits in den vergangenen Tagen haben Niederschläge und Schneeschmelze die Pegel der Talsperren weiter ansteigen lassen. Besonders betroffen ist der Oberharz im Einzugsbereich des Oderteiches, der Oder-, Ecker- und Okertalsperre. Der Oderteich wird aktuell kontrolliert abgelassen. Sein maximaler Stauinhalt liegt bei 30,61 Millionen Kubikmetern Wasser.

Die Füllstände der Talsperren im Oberharz (Stand Freitagmorgen):

Oderteich zu 84,72 Prozent gefüllt (entspricht 25,93 Millionen m³)

zu gefüllt (entspricht 25,93 Millionen m³) Granetalsperre zu 80,07 Prozent gefüllt (entspricht 37,15 Millionen m³)

zu gefüllt (entspricht 37,15 Millionen m³) Innerstetalsperre zu 82,66 Prozent gefüllt (entspricht 15,92 Millionen m³)

zu gefüllt (entspricht 15,92 Millionen m³) Okertalsperre zu 69,6 Prozent gefüllt (entspricht 32,61 Millionen m³)

zu gefüllt (entspricht 32,61 Millionen m³) Sösetalsperre zu 85,05 Prozent gefüllt (entspricht 21,77 Millionen m³)

zu gefüllt (entspricht 21,77 Millionen m³) Eckertalsperre zu 80,9 Prozent gefüllt (entspricht 10,74 Millionen m³)

Bei der Söse- und Innerstetalsperre werde bereits der Hochwasserpuffer genutzt, sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke. Das sei aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Das Wasser werde aktuell abgelassen oder in Talsperren gepumpt, die noch leerer sind. Unter anderem würde die Durchflussmenge durch die am Boden der Talsperren liegenden Rohre erhöht, "damit wir genug Stauraum für die angesagten Niederschläge vorhalten", so die Sprecherin.

Harzwasserwerke erhöhen Personalbereitschaft

Für das Wochenende wurden dem Betreiber zufolge die Personalbereitschaften erhöht. Auch seien die Betriebsstätten mit genug Kraftstoff ausgestattet, um weiterarbeiten zu können, falls sie von der Außenwelt abgeschnitten werden sollten.

