Hoffnung auf Grottenolm-Nachwuchs im Harz zerschlägt sich Stand: 12.11.2020 15:38 Uhr Die Hoffnung auf den ersten deutschen Grottenolm-Nachwuchs hat sich nicht erfüllt. In den Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz konnten auch nach mehrmaligem Absuchen keine Larven gefunden werden.

Im August hatten Forscher zwei befruchtete Eier in der Hermannshöhle entdeckt. Zum Schutz waren sie mit einem Käfig abgedeckt worden. Der See und die Grottenolme sollen nun aber weiterhin regelmäßig auf Nachwuchs kontrolliert werden. Aktuell leben im Olmsee sieben Grottenolme, davon drei männliche und vier weibliche Tiere. Sie sind mindestens 85 Jahre alt.

Videos 2 Min Grottenolme im Harz: Forscher hoffen auf Nachwuchs Die heimlichen Stars der Rübelandhöhle im Harz sind die Grottenolme. Mindestens eine Olmendame ist derzeit schwanger. Forscher setzen alles daran, dass es mit dem Nachwuchs klappt. (21.08.2020) 2 Min

Bislang noch keine Fortpflanzung

Der ersehnte Nachwuchs wäre eine Premiere gewesen: Seitdem die Grottenolme vor fast 90 Jahren in der Hermannshöhle bei Rübeland (Landkreis Harz/Sachsen-Anhalt) angesiedelt wurden, haben sie sich noch nie fortgepflanzt. Die Hoffnung besteht aber weiter, denn die extrem lichtempfindlichen Tiere können weit über 100 Jahre alt werden und sollen in sehr guter Verfassung sein.

Grottenolme aus der Blechkanne

Grottenolme sind in Höhlengewässern lebende Schwanzlurche. Ihr natürlicher Lebensraum ist auf dem südwestlichen Balkan, vorwiegend in Slowenien. 1932 wurden die ersten fünf Tiere aus Karsthöhlen an der Adria importiert, es folgten weitere Exemplare, die im Olmsee eine neue Heimat fanden. In den 50er-Jahren brachte ein Ehepaar elf weitere in einer Blechkanne mit. Heute sind die sieben freilebenden Grottenolme im Harz die einzigen ihrer Art in Deutschland.

