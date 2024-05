Stand: 28.05.2024 09:46 Uhr Hochwertige Autos in einer Nacht geklaut: Autodiebe verurteilt

Das Göttinger Amtsgericht hat am Montag zwei Autodiebe verurteilt. Die 28 und 30 Jahre alten Männer hatten im November vergangenen Jahres in Bovenden (Landkreis Göttingen) in einer Nacht zwei Autos gestohlen. Den Jüngeren verurteilte das Gericht wegen schweren Bandendiebstahls zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Der 30-Jährige wurde wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren die beiden mit mindestens einem weiteren Täter nach Deutschland eingereist, um hochwertige Autos zu stehlen und ins Ausland zu bringen. Ein Mercedes im Wert von 95.000 Euro ist laut Staatsanwaltschaft nach wie vor verschwunden. In dem gestohlenen Audi A 5 wurde der 30-Jährige festgenommen, als er auf einem Autobahnparkplatz in Sachsen ein Nickerchen machte. Dort fasste die Polizei kurz darauf auch den 28-Jährigen: Er hatte Nachricht erhalten, dass seinem Komplizen das Benzin ausgegangen sei und war daraufhin zu dem Parkplatz gefahren.

