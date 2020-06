Stand: 09.06.2020 15:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hochhaus in Göttingen: 171 Corona-Infizierte

Trotz gestiegener Infektionszahlen um einen Hochhauskomplex in Göttingen hat sich die Corona-Lage in der Region vorerst entspannt. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Stadt und Landkreis innerhalb von sieben Tagen sei von zuletzt 42,72 auf 35,4 gesunken, sagte die örtliche Krisenstabsleiterin Petra Broistedt (SPD) am Dienstag. Ab einem Wert von 50 könnte es wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens geben. Von Montag auf Dienstag seien nur drei neue Infektionen hinzugekommen.

171 Infizierte in Hochhaus, darunter 65 Kinder

Die Zahl der in dem Hochhaus Infizierten ist dem Krisenstab des Landes zufolge unterdessen auf insgesamt 171 gestiegen. Darunter sind den Angaben zufolge 65 Kinder und Jugendliche. Rund ein Dutzend Testergebnisse - der bisher genommenen Proben - stehen Broistedt zufolge aus. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen vorliegen.

Schulen bleiben in dieser Woche dicht

Bis zum Ende der Woche bleiben wegen der Massen-Infektion fast alle Schulen und einige Kitas in Göttingen geschlossen. Seit Dienstag ist auch der Präsenzunterricht an den Berufsbildenden Schulen eingestellt. Zudem ist bei allen Sportvereinen der Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Mannschafts- und Kontaktsportarten untersagt.

Rund 80 Bewohner erscheinen nicht zu Test

Bei einem Massentest hat die Stadt von Freitag bis Sonntag die rund 600 offiziell gemeldeten Bewohner des Hochhauses am Rande der Innenstadt auf eine Corona-Infektion untersucht. Trotz zwei behördlichen Testanordnungen am vergangenen und vorvergangenen Wochenende waren rund 80 der dort gemeldeten 600 Menschen nicht zum Test erschienen. Ein Teil davon habe Gründe dafür genannt, sagte der Stadtsprecher. In den anderen Fällen werde noch ermittelt, warum sie nicht kamen. Die Tests würden in jedem Fall erneut angeordnet.

Integrationsrat warnt vor Hetze

Der Göttinger Integrationsrat kritisierte unterdessen, dass Menschengruppen als Sündenböcke stigmatisiert würden. Es gebe eine "Welle der rassistischen und diskriminierenden Hetze" in den sozialen Medien gegen Bewohner des Wohnkomplexes. Der Integrationsrat appellierte an die Medien, keine Vorverurteilungen vorzunehmen und forderte die Stadtverwaltung auf, den Sachverhalt genau aufzuklären.

