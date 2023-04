Stand: 21.04.2023 09:26 Uhr Hochansteckend: Tuberkulose-Infektion an Göttinger Schule

An einer Göttinger Schule ist ein Schüler an Tuberkulose erkrankt. Das teilt die Stadt mit. Das Gesundheitsamt geht von einer offenen und ansteckenden Form der Tuberkulose aus. In dem betroffenen Jahrgang und unter den Lehrkräften würden nun die Kontakte nachverfolgt. Auch das Umfeld der Schule werde untersucht. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit der Schule.

