Stand: 27.03.2021 14:45 Uhr Hitlergruß bei Demo von Die Rechte in Braunschweig gezeigt

Bei einer Demonstration der Partei Die Rechte ist am Sonnabend in Braunschweig ein Hitlergruß gezeigt worden. Das sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich um einen Teilnehmenden der rechten Demonstration handelte, war zunächst unklar. Insgesamt versammelten sich am Nachmittag den Angaben zufolge etwa 45 Teilnehmende am Bahnhof. Etwa 230 Gegendemonstrierende hielten ihrerseits Kundgebungen ab. Die rechten Demonstrierenden hätten mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen werden müssen, sagte der Sprecher. Es wurden demnach einzelne Verfahren wegen Verstößen eingeleitet.

