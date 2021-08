Hippes auf dem Land: Neuer "Coworking-Space" in Bodenwerder Stand: 19.08.2021 14:32 Uhr Coworking - also gemeinsames Arbeiten in meist offenen Räumen -, das klingt nach einer Arbeitsform für Großstadt-Menschen. Die Landfrauen in Bodenwerder zeigen gerade aber, dass das nicht stimmt.

Seit zweieinhalb Wochen steht in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) ein "Coworking-Container" des niedersächsischen Sozialministeriums. Die Landfrauen haben ihn angefordert. Corona-bedingt stehen aktuell zwei Arbeitsplätze zur Verfügung. Momentan nutzt ein Journalist einen der Plätze, er arbeitet für eine Fachzeitschrift. Der Container stehe allen offen, sagt Heike Schnepel vom niedersächsischen Landfrauenverband. "Wir möchten einfach zeigen, dass es so etwas gibt, einen Coworking-Space - mit Drucker, mit einem vernünftigen Breitbandanschluss", so Schnepel. Dort könnten auch Netzwerke mit anderen Nutzern geknüpft werden. "Ich denke, das ist wichtig für die Frauen auf dem Land."

Container lockt Interessierte an

Der Coworking-Container sei eine echte Alternative zum sogenannten Homeoffice. Dabei arbeite jeder allein vor sich hin, so die Kreisvorsitzende der Landfrauen, Marion Becker. Zudem habe Corona gezeigt, dass Pendler nicht mehr jeden Tag in die Großstadt fahren müssten. In den vergangenen Wochen hätten sich zahlreiche Interessenten den Container angesehen. Die Landfrauen haben zudem fast 30 Veranstaltungen am Container organisiert. Samtgemeinde-Bürgermeisterin Tanya Warnecke (CDU) kann sich durchaus vorstellen, etwas Ähnliches in einem leer stehenden Geschäft in der Altstadt von Bodenwerder zu etablieren.

