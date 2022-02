Hildesheimer Bischof Wilmer versetzt Priester in Ruhestand Stand: 09.02.2022 17:39 Uhr Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat einen Priester in den Ruhestand versetzt. Dem Mann werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Ein mutmaßliches Opfer hatte sich an die Kirche gewandt.

Der Beschluss trat bereits zum 1. Januar in Kraft, wie das Bistum Hildesheim jetzt auf seiner Internetseite bekannt gab. Der 65-jährige Geistliche dürfe zwei Jahre weder in Gottesdiensten noch in der Seelsorge tätig werden. Danach werde die Situation überprüft und über das weitere Vorgehen entschieden. Der Priester wurde laut Bistum bereits im Dezember 2019 beurlaubt, nachdem eine Frau angegeben hatte, im Alter von 16 bis 18 Jahren sexuelle Übergriffe durch ihn erlitten zu haben. Die Taten sollen sich Anfang der 1980er-Jahre ereignet haben.

AUDIO: Katholische Kirche unter Druck (57 Min) Katholische Kirche unter Druck (57 Min)

Weitere Vorwürfe im Sommer 2020

Ende August 2020 hatte eine weitere Frau Vorwürfe gegen den Priester erhoben. Auch hierbei ging es um ein "mögliches grenzverletzendes Verhalten" des Mannes, teilte die Kirche am Mittwoch mit - in diesem Fall allerdings gegenüber volljährigen Personen. Im Gegensatz zu den Vorwürfen von 2019 seien die Vorwürfe von 2020 nicht an die Staatsanwaltschaft gemeldet worden, teilte ein Bistumssprecher mit. Es gehe dabei nicht um sexualisierte Gewalt und die Betroffenen seien zum Tatzeitpunkt volljährig gewesen, so die Begründung.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2022 | 06:30 Uhr