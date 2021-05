Stand: 07.05.2021 16:27 Uhr Herrenmoden: Wilvorst schließt Produktionsstätte in Northeim

Der Herrenmoden-Hersteller Wilvorst wird Ende Mai die Produktionsstätte in Northeim schließen. Ab Juni werden die Anzüge, Westen und Smokings nur noch im Ausland hergestellt, sagte Wilvorst-Geschäftsführer Stefan Kohlmann dem NDR in Niedersachsen. Laut Kohlmann sind die Produktionskosten im Ausland einfach geringer und Wilvorst muss die Fabriken dort auch nicht selbst betreiben. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Umsatz im vergangenen Jahr um 45 Prozent eingebrochen. Rund 110 der 235 Beschäftigten in Northeim und Goslar werden entlassen. Das bestätigte Betriebsrätin Regina Ries. Verkauf und Verwaltung sollen aber erhalten bleiben.

