Stand: 18.10.2024 11:47 Uhr Helmstedter Polizei findet Cannabisplantage - vier Festnahmen

Der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt ist am Mittwoch nach eigenen Angaben ein Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler gelungen: Nach monatelangen Ermittlungen nahmen die Beamten vier Tatverdächtige fest und beschlagnahmten eine professionelle Cannabisplantage, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Helmstedt und Magdeburg seien diverse Beweismittel sichergestellt worden, in Hakeborn (Salzlandkreis) in Sachsen-Anhalt hätten die Beamten die professionelle Plantage mit rund 300 Cannabispflanzen gefunden. Beteiligt gewesen sei auch die Polizeiinspektion Braunschweig sowie Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt. Insgesamt wurden vier Personen im Alter von 24 bis 48 Jahren festgenommen, drei davon sind nach Polizeiangaben nun in Untersuchungshaft. Die Cannabisplantage wurde beschlagnahmt, die Pflanzen abtransportiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.10.2024 | 13:00 Uhr