Stand: 03.11.2022 12:14 Uhr Helmstedt: Unbekannte legen Feuer in St.-Stephani-Kirche

Unbekannte haben in einer Kirche im Helmstedter Stadtgebiet Feuer gelegt und durch Farbschmierereien einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter haben mehrere Broschürenstapel auf einem Tisch in der Kirche angezündet. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen eines Kirchenangestellten konnte verhindert werden, dass die Kirche gänzlich in Flammen aufgegangen ist, denn in der gotischen Kirche wurde viel Holz verbaut. Der Mitarbeiter entdeckte außerdem Farbschmierereien auf dem Fußboden der Kirche. Dazu kam außerdem, dass die Täter auch noch ihre Notdurft in der Kirche verrichtet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die am Mittwoch zwischen 8 und 11 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben.

