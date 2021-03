Stand: 04.03.2021 16:07 Uhr Helmstedt: Trickbetrüger gaukeln Unfall vor

Mehrere Bürger sind am Donnerstagvormittag von Trickbetrügern angerufen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei Helmstedt gaben die Anrufer an, ein naher Verwandter zu sein und einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um die Situation realer darstellen zu lassen, hörte der Angerufene Schreie eines angeblichen Unfallopfers. In allen Fällen erkannten die Opfer den Betrug und beendeten das Telefonat. Nach Angaben der Polizei häufen sich solche Vorfälle zur Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2021 | 14:30 Uhr