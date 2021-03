Stand: 30.03.2021 10:34 Uhr Helmstedt: Helios-Beschäftigte protestieren im Tarifstreit

In der Helios-Klinik in Helmstedt wollen die Beschäftigten heute mit einer aktiven Mittagspause für eine angemessene Lohnsteigerung demonstrieren. Helios hat die monatliche Pflegezulage für die Beschäftigten gekündigt und in den Tarifverhandlungen ein Prozent mehr Geld zum 1.Juni dieses Jahres und 1,4 Prozent zum 1.Juni des nächsten Jahres angeboten. Die Gewerkschaft Ver.di und die Betriebsräte bezeichneten dies angesichts der Millionengewinne des Konzerns und der enormen Belastungen für die Mitarbeitenden als ein fatales Signal. Helios betonte dagegen, dass die Pflegezulage nicht gestrichen, sondern neu verhandelt und fairer verteilt werden soll.

