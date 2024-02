Stand: 23.02.2024 09:11 Uhr Brand in Biogasanlage verursacht 500.000 Euro Schaden

In der Samtgemeinde Velpke (Landkreis Helmstedt) hat es am Donnerstag in einer Biogasanlage gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zeuge auf eine Rauchwolke über der Anlage in Büstedt aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Erst nach mehreren Stunden konnten die Flammen gelöscht werden - mehrere Feuerwehren waren demnach im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge war eine selbst arbeitende Maschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf ein mit Gas gefülltes Silo über, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Daraufhin entwickelte sich ein größerer Brand. Die Anlage ist den Angaben nach bis auf weiteres außer Betrieb. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine halbe Million Euro.

