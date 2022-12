Stand: 13.12.2022 11:12 Uhr Helmstedt: Anonyme Geldspende in Kleidersäcken versteckt

In der Kleiderkammer einer Flüchtlingsunterkunft in Helmstedt haben Mitarbeiterinnen in Kleidersäcken neben Pullovern und Jacken auch zwei Umschläge mit insgesamt 1.500 Euro gefunden. Das Geld sei nicht vergessen worden, sondern eine bewusste Spende, sagte Helmstedts Landrat Gerhard Radeck. Das Spendengeld werde für die Ukraine-Hilfe des Kreises eingesetzt. In den Notunterkünften im Landkreis Helmstedt sind aktuell rund 70 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht. Der Ukraine-Krisenstab versucht derzeit, Wohnungen an alle Geflüchtete zu vermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.12.2022 | 09:30 Uhr