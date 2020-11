Stand: 10.11.2020 06:49 Uhr Helmstedt: 34-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt

Eine 34-jährige Frau ist am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in Helmstedt aufgefunden worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich zuvor ein Angehöriger per Notruf gemeldet. Einsatzkräfte entdeckten die leblose Frau daraufhin in einem Mehrfamilienhaus. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der 34-Jährigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wies der Körper der Verstorbenen äußere Verletzungen auf. Die Polizei gehe daher nicht von einem natürlichen Tod aus, sagte der Sprecher. Weitere Details wurden bislang nicht genannt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2020 | 06:30 Uhr