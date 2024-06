Stand: 19.06.2024 09:25 Uhr Helios-Klinik in Herzberg schließt Geburtshilfe im September

Die Helios-Klinik Herzberg/Osterode in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) wird ihre Geburtshilfe und die Gynäkologie Ende September schließen. Das teilte die Geschäftsführung am Montag mit. Nach Angaben des Krankenhauskonzerns fehlt andauernd genügend Fachpersonal bei Ärzten und Hebammen. Zudem seien immer weniger Geburten in Herzberg durchgeführt worden. Werdende Mütter bevorzugten zunehmend größere Krankenhäuser mit Kinderkliniken, heißt es in einer Mitteilung. Der Betriebsrat macht Helios für die Schließung mitverantwortlich. Die Schließung sei lange gewollt. Man habe Mitarbeitende vergrault und zu wenig für einen guten Ruf getan. Die Schließung schwäche den Altkreis Osterode weiter, so der Vorsitzende des Betriebsrates, Carsten Georg. Die nächsten Entbindungsstationen sind in Northeim, Goslar und Göttingen. In Göttingen schließt Ende August die Geburtsmedizin im Krankenhaus Neu-Mariahilf.

