Heizöl sickert aus Haus - Bach kilometerweit verschmutzt Stand: 11.02.2025 12:45 Uhr Beim Befüllen eines Heizöltanks in einem Haus in Kalefeld (Landkreis Northeim) sind etwa 100 Liter des Brennstoffs ausgelaufen. Nach Angaben des Landkreises Northeim war das Tanklager überfüllt worden und übergeschwappt.

Am Montagmorgen war bemerkt worden, dass Heizöl auf dem Bach Aue schwimmt. "Es muss durch die Bodenplatte zunächst ins Erdreich und dann in einen Zufluss gesickert sein", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Kalefeld dem NDR. Feuerwehr und Technisches Hilfswerks hätten sofort in der Aue Ölsperren auf einer Länge von sechs Kilometern ausgelegt. Die neun Spezialschläuche sind laut Feuerwehr auch noch am Dienstag im Einsatz.

Verunreinigter Boden muss abgetragen werden

Die Ölsperren halten das Öl nicht nur auf, sie nehmen es auf und halten es fest, so der Feuerwehrsprecher. Ebenso wird demnach Bindemittel verteilt und regelmäßig abgeschöpft. So wird das Heizöl nach und nach aus dem Wasser entfernt. Ein Sachverständiger prüft, wie verhindert werden kann, dass weiter Heizöl aus dem Haus in den Bach sickert, teilte ein Sprecher des Landkreises Northeim mit. Außerdem werde geprüft, wie viel mit Heizöl verunreinigter Boden ausgebaggert werden muss.

