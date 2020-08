Stand: 09.08.2020 19:32 Uhr - Hallo Niedersachsen

Heiß auf Abkühlung: Ein Wochenende am Wasser

Ab in den Schatten - oder noch besser: ans Wasser. Weiterhin herrschen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius und die Badestellen in Niedersachsen sind äußerst beliebte Ziele. Wenn es zu voll wird, kann das jedoch Folgen haben: Um dafür zu sorgen, dass der Mindestabstand zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten wurde, haben am Wochenende stellenweise die Behörden kontrolliert oder Zugänge beschränkt. Im Landkreis Gifhorn sperrte die Polizei am Sonntagmittag die Zufahrt zum Tankumsee in Isenbüttel. Das Besucheraufkommen sei erneut zu hoch, teilten die Beamten via Twitter mit. Bereits am Sonnabend sowie am Wochenende zuvor hatte die Polizei am Tankumsee und am Bernsteinsee in Sassenburg entsprechend eingegriffen.

Norden: Sicherheitspersonal aufgestockt

Ein hohes Besucheraufkommen verzeichneten auch die Küstenorte. Am Sonnabend kamen Tausende zum Beispiel ins Strandbad Norddeich. "Wir haben sehr zu tun, die Corona-Regeln durchzusetzen", sagte Armin Korok, Geschäftsführer des Tourismusbetriebs der Stadt Norden im Landkreis Aurich. Um dem Ansturm entgegenzutreten, setzte der Tourismusbetrieb auf mehr Personal. "Wir haben unsere Sicherheitsleute an diesem Wochenende auf vier aufgestockt", so Korok. Am Sonntag zog es wieder zahlreiche Menschen ans Meer. Dass in mehreren Bundesländern die Ferien enden und Urlauber deshalb abreisten, machte die Lage jedoch ein wenig entspannter.

Bald auch wieder Tagesgäste auf Langeoog?

Auf den Ostfriesischen Inseln gibt es teilweise Einreisebeschränkungen, um die Zahl der Gäste überschaubar zu halten. So dürfen zurzeit am Wochenende keine Tagesausflügler nach Langeoog, an Wochentagen maximal 600. "Wir werden aber aufstocken auf 800, weil es so gut läuft", kündigte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) an. In der kommenden Woche könnte auch die Wochenendsperre gekippt werden. Es gehe in erster Linie um die "Entzerrung auf der Fähre", erklärte Horn.

Tausende nutzen Fähre nach Norderney

Auf den Fähren ist zuletzt auch sehr viel los gewesen. Die Reederei Norden-Frisia etwa hat in den vergangenen Tagen Tausende Menschen nach Norderney gebracht. Nach Borkum fährt die Reederei AG Ems weiterhin nur mit maximal 75 Prozent Auslastung, bei hoher Nachfrage gibt es einer Sprecherin zufolge Zusatzfahrten.

