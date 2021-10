Hedeper: Scheune mit Tausenden Strohballen brennt weiter

Stand: 06.10.2021 14:50 Uhr

Seit Sonntagnachmittag hält ein Großbrand Feuerwehren im Landkreis Wolfenbüttel in Atem. In der Gemeinde Hedeper steht eine Scheune in der Nähe des Bahnhofs mit Tausenden Strohballen in Flammen.