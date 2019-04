Stand: 29.04.2019 10:37 Uhr

Hedemünden: Motiv nach Familientragödie unklar

Nach der tödlichen Familientragödie in Hedemünden (Landkreis Göttingen) suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv. Die Wohnung des Paares werde noch einmal gründlich untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Wie die Beamten am Sonntag mitgeteilt hatten, soll ein 24 Jahre alter Mann bereits am späten Donnerstagabend seine zwei Jahre jüngere Ehefrau getötet haben. Anschließend nahm er sich den Angaben zufolge selbst das Leben, indem er sich auf der Bahnstrecke Kassel-Göttingen von einem Güterzug überfahren ließ.

Polizei nennt keine Details zur Tat

Mit Verweis auf die Angehörigen wollen die Beamten keine Einzelheiten zum Tathergang, zur Art der Verletzungen der Frau und zum privaten Umfeld der Verstorbenen bekannt geben. Es könne aber ausgeschlossen werden, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Frau starb durch massive Gewalteinwirkung

Polizisten waren in der Nacht zu Freitag zur Adresse des 24-Jährigen gefahren, um seiner Ehefrau die Nachricht vom Tod ihres Mannes zu überbringen. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fanden sie jedoch den leblosen Körper der 22-Jährigen. Noch in der Nacht wurde der Tatort untersucht, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmorgen sei der Leichnam der jungen Frau obduziert worden. Sie starb demnach an massiver Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper.

