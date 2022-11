Stand: 21.11.2022 17:10 Uhr Haustarif bei VW: Verhandlungen gehen in die dritte Runde

Bei Volkswagen warten 125.000 Beschäftigte nach zwei Verhandlungsrunden auf konkrete Eckpunkte für einen neuen Haustarifvertrag. Am Dienstag gehen die Verhandlungen in Langenhagen bei Hannover in die dritte Runde - Volkswagen hatte angekündigt, zu diesem Termin ein Angebot vorzulegen. Die IG Metall fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, damit die Kaufkraft zumindest teilweise mit der Rekordinflation mithalten könne. VW hatte bisher auf wirtschaftliche Risiken bei gleichzeitig hohem Investitionsbedarf verwiesen. Zu der vergangenen Tarifrunde waren laut Gewerkschaft gut 4.000 Beschäftigte zu einer Kundgebung vor der Volkswagen-Arena in Wolfsburg zusammengekommen. Der VW-Haustarif gilt für die Stammbelegschaft der sechs westdeutschen Standorte in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter und Kassel sowie bei einigen Töchtern. Die Friedenspflicht endet am 30. November.

VIDEO: Volkswagen: Neues Trinity-Werk in Wolfsburg vor dem Aus? (17.11.2022) (2 Min)

