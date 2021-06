Stand: 16.06.2021 11:52 Uhr Hausbrand in Gifhorn: 37-jähriger Mann schwer verletzt

In Gifhorn ist am Dienstagabend ein Einfamilienhaus durch ein Feuer zerstört worden. Dachstuhl und Obergeschoss standen beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Der 37-jährige Bewohner musste mit schweren Brandwunden in eine Klinik geflogen werden, berichtet die Feuerwehr Gifhorn. Am späten Abend war das Feuer gelöscht. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Gifhorn: Bewohner erleidet bei Brand schwere Verletzungen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.06.2021 | 06:30 Uhr