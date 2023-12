Stand: 18.12.2023 08:21 Uhr Hausbrand im Landkreis Gifhorn: 67-Jähriger tot geborgen

Die Feuerwehr hat am Sonntag bei einem Hausbrand in Lüsche in der Gemeinde Steinhort (Landkreis Gifhorn) einen Mann tot geborgen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 67-jährigen Hausbewohner. Ob er durch Rauchgas ums Leben kam oder schon vorher tot war, werde noch ermittelt. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt. Eine Nachbarin hatte am Sonntagvormittag die Feuerwehr alarmiert, weil sie Rauch bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das gesamte Haus verraucht. Zunächst sei unklar gewesen, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden. Ein Trupp mit Atemschutzgerät habe sich deshalb Zugang verschafft und eine leblose Person gefunden. Kurz nachdem der Mann aus dem Haus gebracht worden war, gab es laut der Feuerwehr eine Durchzündung. Diese sorgte dafür, dass das gesamte Gebäude im Vollbrand stand. Insgesamt waren etwa 75 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

