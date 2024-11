Stand: 26.11.2024 08:51 Uhr Haus von 16-köpfiger Familie brennt - 150.000 Euro Schaden

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind am Montagabend zum Brand eines Wohnhauses in Northeim ausgerückt. Wie die Polizei Göttingen mitteilte, war das Feuer im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Die Ursache ist demnach noch unklar. Die 16-köpfige Familie, die das Haus bewohnt, gelangte rechtzeitig ins Freie und blieb unverletzt. Während der mehrstündigen Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute leicht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Durch das Feuer und Löschwasser sei das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Familie wurde in Notunterkünften der Stadt Northeim untergebracht.

