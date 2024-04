Stand: 10.04.2024 10:38 Uhr Harzer Klosterwanderweg auf über 100 Kilometer verlängert

Der Wanderweg durch die vielfältige Kloster- und Kirchenlandschaft im Harz ist erweitert worden. Wanderer und Pilger können nun insgesamt mehr als hundert Kilometer Wegstrecke hinter sich bringen, teilte der Harzer Tourismusverbandes mit. Bisher führte der Weg auf einer Länge von etwa 95 Kilometern in sechs Etappen von Goslar nach Quedlinburg (Sachsen-Anhalt). Jetzt wurde eine siebte, 22 Kilometer lange Etappe zwischen Quedlinburg und Halberstadt erschlossen. In Halberstadt sei am Burchardikloster eine neue Informationsstele und eine Stempelstelle eingerichtet worden. Der Harzer Klosterwanderweg beginnt im Zentrum der alten Kaiserstadt Goslar an der Neuwerkkirche. Von hier aus gelangt man über Feldwege unter anderem zu den Klöstern Grauhof und Wöltingerode. Die meisten Harzer Klöster wurden im Mittelalter erbaut und erlebten zu verschiedenen Zeiten ihre Blütezeit. Heute werden sie unterschiedlich genutzt.

