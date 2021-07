Stand: 23.07.2021 17:25 Uhr Harzburger Renntage unter besonderen Bedingungen

Unter strengen Corona-Auflagen finden noch bis Sonnabend die Harzburger Renntage statt. Statt wie sonst üblich eine Woche dauern die Renntage in diesem Jahr nur drei Tage. Maximal 3.000 Besuchende dürfen auf die Anlage am Weißen Stein kommen. Voraussetzung ist, dass jeder Gast geimpft, genesen oder getestet ist. Für den Präsidenten des Rennvereins, Stephan Ahrens, ist das trotzdem ein Erfolg. Das Interesse an den Renntagen sei enorm hoch, deshalb freue man sich, eine doch relativ große Zahl an Besuchenden begrüßen zu können, sagte Ahrens dem NDR in Niedersachsen. Alle deutschen Spitzenjockeys seien vor Ort, Besitzerinnen und Besitzer sowie Trainerinnen und Trainer haben rund 250 Pferde in den Harz geschickt. Im vergangenen Jahr war die Harzburger Rennwoche wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2021 | 08:00 Uhr