Stand: 27.09.2016 16:28 Uhr Harzburger Gestüt gerettet, Mitarbeiter gekündigt

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Am Dienstagmorgen haben die neun Pferdepfleger des Vollblutgestüts Bad Harzburg erfahren, dass sie zum Monatsende die Kündigung zugestellt bekommen. Einige Stunden später wurde bereits das beste Pferd im Stall, Zuchthengst "Adlerflug", verladen und auf das Gestüt Schlenderhan nach Köln gebracht. In den kommenden Wochen sollen auch alle anderen Zucht- und Pensionspferde vom Hof und das Gelände geräumt sein. Der Plan dahinter: Das Traditionsgestüt wird umfangreich saniert, neue Eigentümer und Pächter sollen seine Zukunft sichern.

Mehrere Gestüte wollen Harzburg gemeinsam betreiben

Liegenschaften und Gebäude gehören derzeit dem Land Niedersachsen, werden aber nach der Sanierung an die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) verkauft. Die Arbeiten sollen so bald wie möglich beginnen und 2018 abgeschlossen werden. Pächter des Gestüts ist seit 50 Jahren die Norddeutsche Landesbank, die es über das Tochterunternehmen Braunschweig GmbH betreibt. Die Nord/LB will aus dem Geschäft aussteigen und wird von der in Gründung befindlichen Gestüt Harzburg GmbH, abgelöst.

"Adlerflug" kehrt auf Heimatgestüt zurück

Die Gestüt Harzburg GmbH übernimmt auch den 62,5-prozentigen Anteil der Nord/LB an "Adlerflug", die übrigen Anteile liegen bei sechs weiteren Besitzern. Einer davon ist das Gestüt Schlenderhan, wo der Hengst die kommenden zwei Decksaisons bleiben soll. Anschließend kehrt er nach Bad Harzburg zurück. "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit der Nord/LB über den Kauf von 'Adlerflug' einigen konnten und damit ein wesentlicher Bestandteil unseres neuen Gestütskonzepts erreicht ist", sagte der Präsident des Harzburger Rennvereins, Stephan Ahrens. Der Verein wird einer der Investoren in der Gestüts GmbH sein. Über die Höhe des Kaufpreises wollte er sich nicht äußern. Schätzpreise für das Tier gehen in die Millionen.

