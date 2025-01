Stand: 03.01.2025 06:21 Uhr Harz erwartet am Wochenende viele Wintertouristen

Der Oberharz rüstet sich für den Wintersportbetrieb. "Wir sind in den Startlöchern und wollen spätestens nächste Woche mit der ersten Beschneiung in diesem Winter beginnen", sagte gestern der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. Zwar rechnet der Deutsche Wetterdienst allein bis heute im Oberharz mit Neuschneemengen zwischen einem und fünf Zentimetern. Nach tieferen Temperaturen zu Beginn des Wochenendes soll es am Sonntag aber schon wieder wärmer werden. Man spiele mit dem Gedanken, die Schneekanonen bereits heute oder morgen einzusetzen, so Brockschmidt. Gestern konnte man am Wurmberg noch nicht Skifahren oder Rodeln, dafür lag zu wenig Schnee auf den Pisten. Die Kabinenbahn läuft nach Angaben der Betreiber seit gestern wieder.

