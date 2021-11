Stand: 19.11.2021 13:01 Uhr Harz: Wurmberg wegen Treibjagd zeitweise gesperrt

Wegen einer traditionellen Treibjagd haben die Niedersächsischen Landesforsten den Wurmberg im Harz am Freitag komplett gesperrt. Bis 13 Uhr durften Wanderer und Touristen Niedersachsens höchsten Berg nicht betreten. Auf den Straßen in der Region galten Tempolimits. Die Zahl an Wildschweinen und Rotwild müsse reguliert werden, um zum Beispiel neu gepflanzte Bäume zu schützen, sagte Landesforsten-Sprecher Michael Rudolph im Vorfeld. Eine Vorgabe, wie viele Tiere erlegt werden müssen, gab es demnach nicht. "Immer, wenn ein sauberer Schuss möglich ist, wird geschossen", sagte Rudolph. Allzu viele Tiere würden bei einer solchen Treibjagd für gewöhnlich nicht erlegt.

