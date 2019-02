Stand: 03.02.2019 19:50 Uhr

Harz: Wintersportler sorgen für Verkehrs-Chaos

Tausende Menschen haben die Zeugnisferien und die gute Schneelage genutzt, um die Wintersportgebiete im Oberharz zu besuchen. Während Tourismusbranche, Liftbetreiber, Gastronomen und Hotelbesitzer sich über ein gutes Geschäft freuen konnten, sorgte der enorme Andrang auf den Straßen für Probleme. Insbesondere am Wochenende kam es zu Verkehrsbehinderungen, Staus und Unfällen. Das Chaos am Sonntag sei ähnlich groß gewesen wie Sonnabend, sagte Sascha Bergmann von der Polizei Goslar im Gespräch mit NDR.de.

Harz: Großer Ansturm auch am Sonntag 03.02.2019 19:30 Uhr Die Zeugnisferien und das Winterwetter haben Tausende Besucher in den Harz gelockt. Auf den Straßen sorgte das für mitunter chaotische Verhältnisse, Staus und Unfälle.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Anreiseverkehr noch am frühen Nachmittag

Anders als am Sonnabend, wo es vorwiegend im Anreiseverkehr nur langsam voran ging, seien am Sonntag beide Richtungen ausgelastet gewesen. Selbst am frühen Nachmittag reisten noch Tagestouristen an, während auf der Gegenfahrbahn abreisende Urlauber die Straßen blockierten, sagte Bergmann.

Großparkplätze schon vor 10 Uhr dicht

Mit dem großen Ansturm an diesem Wochenende hatten Polizei und Tourismusbranche gerechnet. Die Polizei hatte die Zahl ihrer Einsatzkräfte deutlich erhöht - und kam trotzdem fast an ihre Grenzen. "Wir hätten auch nicht viel weniger sein dürfen", sagte Polizist Bergmann. Hauptproblem sei der Mangel an Abstellflächen für die Autos: Die Großparkplätze Talstation Wurmberg und Torfhaus wurden am Sonntag schon vor 10 Uhr wegen kompletter Auslastung geschlossen.

Gesperrte Straßen und Zugeständnisse

Videos 03:05 Hallo Niedersachsen Volle Straßen: Wintersportler zieht es in den Harz Hallo Niedersachsen Zeugnisferien und beste Bedingungen in den Ski-Gebieten im Harz: Viele Tausende Niedersachsen machten sich am Wochenende auf zum Wintersport - das sorgte auch für dichten Verkehr. Video (03:05 min)

Weil in der Folge viele Autofahrer ihr Auto daraufhin am Straßenrand abstellten, musste die Polizei häufig eingreifen. Etwa auf der L504 : Die Landstraße in Richtung Torfhaus musste am Sonntagvormittag zeitweise gesperrt werden - wegen abgestellter Autos und zusätzlichen Nebels sei die Unfallgefahr zu groß gewesen, hieß es. Auf der anderen Seite gab die Polizei eigentlich gesperrte Bereiche frei: Auf der B4 wurde eine der beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Torfhaus und Bad Harzburg auf etwa 2,5 Kilometer Länge zum Parken freigegeben. Wegen der schieren Masse an Fahrzeugen, sei dies an solchen Ausnahmetagen angebracht, so Polizist Bergmann.

Wenig Strafzettel

Angesichts des Ausmaßes der geschilderten Straßenverhältnisse überraschen dagegen die Sanktionen: Nach Schätzungen von Polizist Bergmann dürfte das "Wildparken" am Sonntag nur für etwas mehr als 20 Pkw-Fahrer Folgen in Form von Bußgeldern haben. Man habe nur die gröbsten Verstöße ahnden können, sagte der Beamte NDR.de.

Darüber hinaus kamen andere Einsätze: Am Sonnabend sorgten etwa viele liegen gebliebene Fahrzeuge auf der B4 Richtung Torfhaus für Probleme, am Sonntag kam es zu mehreren kleineren Auffahrunfällen, bei denen nach Angaben der Polizei aber niemand verletzt wurde. Dazu kamen Unfälle auf den Pisten: Wegen eines großen Rettungseinsatzes musste etwa am Sonntag eine Straße am Torfhaus gesperrt werden. Fünf Menschen, darunter auch Kinder, hatten sich am Nachmittag bei unabhängigen Stürzen auf der Piste verletzt. Polizist Bergmann hob dabei hervor, dass die Rettungswagen ohne Behinderungen zum Unfallort kommen konnten - die Autofahrer hätten auf der Straße eine Rettungsgasse gebildet.

Großer Andrang am Wurmberg und Bocksberg























Wintersport-Möglichkeiten auch unter der Woche

Der Oberharz hatte mit nahezu idealen Wintersport-Bedingungen am langem Wochenende gelockt. Auch zum Start in die neue Woche soll das zunächst so bleiben. Laut dem Harzer Tourismusverband HTV ist die Schneesicherheit allerdings nicht überall gegeben. Tagesaktuelle Informationen über die Skigebiete gibt es unter anderem auf der Internetseite des Harzer Tourismusverbands. Hier sind aktuell die Alpinskigebiete geöffnet:

Sankt Andreasberg, Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg

Sankt Andreasberg, Skigebiet Sonnenberg

Skigebiet Wurmberg, Schneehöhe

Goslar-Hahnenklee, Skigebiet Hahnenklee

Braunlage-Hohegeiß, Ski- und Rodelzentrum Hohegeiß

Braunlage, Skiwiese am Rathaus

Braunlage, Skiwiese am Hasselkopf

Bad Sachsa, Ski-Zentrum Bad Sachsa

Altenau/Torfhaus, Skigebiet "Am Rinderkopf"

Altenau/Schulenberg, Ski Alpinum Schulenberg

Altenau, Skigebiet "Auf der Rose"

Langläufer sollten sich vor Abreise informieren

Für Langläufer bietet sich nach Angaben des HTV derzeit noch der gesamte Harz an. Im gesamten Gebiet seien die Loipen gespurt, allerdings seien einige auch stark wetterabhängig. Auch hier sinnvoll: sich vor der Abfahrt gen Harz über die Lage vor Ort zu informieren. Hier sind aktuell Langlaufloipen frisch gespurt:

Sankt Andreasberg/Sonnenberg, fünf Rundkurse, Verbindungen und Loipen von 5,47/5,5/5,96/ 6,68 und 13,67 Kilometern Länge

Braunlage, drei Loipen von 1,18/1,53 und 12,33 Kilometern Länge

Altenau/Torfhaus/Schulenberg, zehn Loipen und Verbindungen von 1,78/4,80/5,12/5,33/5,89/6,83/7,29/8,44/10,98 und 11,91 Kilometern Länge

Schierke, fünf Loipen von 4,92 /6,39/7,26/12,59 und 14,22 Kilometern Länge

Für diejenigen, die mit den Füßen lieber fest auf dem Boden bleiben, gibt es Alternativen zu den Hotspots. Zahlreiche Winterwanderwege seien geräumt worden, unter anderem in Bad Lauterberg, in Altenau und Hahnenklee, so die HTV-Sprecherin. Hahnenklee sei normalerweise ebenfalls ein sehr beliebter Wintersportort, doch Skifahren sei dort aktuell nicht möglich.

"Harzer Kulturwinter" lockt in mehr als 20 Orte

Wen Wintersport so gar nicht reizt, der kann abseits von Pisten und Loipen den wetterunabhängigen "Harzer Kulturwinter" in seine Freizeitpläne mit aufnehmen. Mehr als 20 Orte laden für mehrere Wochen zu Kabarett, Konzerten und Erzählabenden. Im Kloster Walkenried beispielsweise werden Führungen bei Kerzenschein angeboten, in Goslar können Interessierte die Altstadt zusammen mit der Frau des Nachtwächters erkunden.

Weitere Informationen 01:59 Hallo Niedersachsen Zeugnisferien sorgen für Andrang im Harz Hallo Niedersachsen Am Zeugniswochenende bereitet sich der Harz auf großen Besucherandrang vor. Die Wettervorhersage ist gut - der Harzer Tourismusverband rechnet mit vielen Wintersportfans. Video (01:59 min) Die besten Rodelpisten im Harz Endlich Wintersportwetter im Harz: In den Höhenlagen bieten sich jetzt gute Bedingungen für einen Ausflug mit dem Schlitten. Tipps für die schönsten Rodelpisten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 03.02.2019 | 14:00 Uhr