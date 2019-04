Stand: 14.04.2019 18:04 Uhr

Harz: Suche nach vermisstem Wanderer abgebrochen

Auch zwei Tage nach seinem Verschwinden fehlt von Klaus F. jede Spur. Die Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag die Suche nach dem 65-jährigen Urlauber aus Lübeck, der seit Freitag im Harz vermisst wird, erfolglos abgebrochen. Grund war laut Polizei das schlechte Wetter: Weil es windig sei und Schnee falle, könnten Äste im Wald abbrechen und die Einsatzkräfte gefährden, sagte ein Sprecher der Osteroder Polizei NDR 1 Niedersachsen. Seit Sonntagvormittag hatten rund 100 Helfer erneut das etwa zehn Quadratkilometer große Gebiet zwischen der Ortschaft Sieber und der Magdeburger Hütte durchkämmt, wo Klaus F. am Freitag zuletzt gesehen worden war. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Mitglieder der Harz-Ranger, sowie von Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Deutschem Roten Kreuz (DRK) an der Suche beteiligt. Auch eine Rettungshunde-Staffel, eine Drohne und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren im Einsatz. Die Suche nach dem Mann soll laut Polizei am Montag fortgesetzt werden - in welchem Umfang, entscheide sich am Morgen, so eine Sprecherin.

Vermisster hatte kein Handy dabei

Klaus F., der als erfahrener Wanderer gilt, war am Freitag nicht in sein sein Hotel im Osteroder Ortsteil Reifensbeek-Kamschlacken zurückgekehrt. Zuletzt gesehen worden war er laut Polizei in der Nähe der Magdeburger Hütte. Von dort aus wollte F. über die Hanskühnenburg zurück nach Osterode wandern, kam jedoch nie dort an. Nach Angaben des Polizeisprechers war Klaus F. allein im Hotel abgestiegen und hatte auf seiner Wanderung kein Handy dabei. "Das wäre für uns um einiges leichter gewesen", so der Sprecher, da die Einsatzkräfte dann den Suchradius hätten einschränken können. Der Besitzer des Hotels, in dem sich F. einquartiert hatte, hatte am Freitagabend die Polizei informiert, nachdem sein Stammgast nicht von seiner Wanderung zurückgekommen war.

Wer hat Klaus F. gesehen?

Bereits am Freitag bis in die Nacht und am Sonnabend hatten Polizisten und Mitglieder der Feuerwehren Herzberg, Osterode, Riefensbeek und Sieber vergeblich mit Rettungshunden nach dem Vermissten gesucht. Insgesamt waren laut Polizei seit Freitag rund 350 Helfer im Einsatz. Der 65-Jährige soll sich gut im Harz auskennen. Die Beamten schließen nicht aus, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Klaus F. ist etwa 1,70 groß, schlank und trägt einen Oberlippenbart. Zuletzt war er bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke und einem blau-melierten Pullover mit Streifen. Wer Hinweise auf den Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter der Telefonnummer (05522) 508 115 in Verbindung zu setzen oder sich per Notruf 110 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

