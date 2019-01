Stand: 10.01.2019 14:20 Uhr

Harz: Schnee stoppt Lkw und erfreut Wintersportler

Während Bayern weiterhin in Schneemassen versinkt, hält sich der Winter in Norddeutschland noch vornehm zurück. Lediglich im Harz gibt es in höheren Lagen Schnee, auf dem Brocken sogar mehr als einen Meter. Dass dies ausreichen kann, um für erhebliche Probleme zu sorgen, hat sich am Dienstag gezeigt, als die Brockenbahn 100 Meter vor dem Gipfel in einer Schneewehe stecken blieb. Noch immer versuchen Spezialisten mit Schneefräsen, den Zug zu befreien.

Schnee und Glätte im Harz: Lkw-Fahrer sitzen fest 10.01.2019 11:00 Uhr In der Nacht zu Donnerstag haben Schnee und Eis weiterhin den Lkw-Verkehr im Harz ausgebremst. Einige Lastwagenfahrer mussten die Nacht in ihren Kabinen verbringen.







Lkw-Fahrer bleiben ohne Schneeketten liegen

Ansonsten ist die Lage im Harz eher ruhig. Größere glätte- beziehungsweise schneebedingte Zwischenfälle blieben aus. In Bad Harzburg mussten zwei Lkw-Fahrer in ihren Führerhäuschen übernachten, nachdem sie mit ihren Fahrzeugen liegen geblieben waren. Nach Angaben der Polizei waren sie trotz des Winterwetters ohne Schneeketten unterwegs.

Wintersportler freuen sich über Schnee

Für Wintersportler haben sich die Aussichten zumindest kurzfristig verbessert, nachdem die Schneehöhen zum Teil um rund zehn Zentimeter angestiegen sind. Vor allem am Wurmberg bei Braunlage, wo mittlerweile rund 50 Zentimeter Schnee liegen, herrschen ordentliche Bedingungen. In tieferen Lagen setzt allerdings bereits ab Freitag wieder Tauwetter ein.

