Stand: 27.07.2020 09:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Harz: Polizei ertappt etliche Motorrad-Raser

Die Polizei hat am Wochenende im Harz erneut Motorradfahrer ins Visier genommen. Bei den Geschwindigkeitskontrollen stellten die Beamten 175 Verstöße fest. Die höchste Überschreitung wurde am Unfallschwerpunkt B4 gemessen: Dort fuhr ein Motorradfahrer mit 160 Kilometern pro Stunde doppelt so schnell wie erlaubt. Insgesamt müssen 39 Personen mit Fahrverboten rechnen. Außerdem stellte die Polizei 20 Manipulationen an den Motorrädern fest - unter anderem wurden vorgeschriebene Schalldämpfer entfernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.07.2020 | 09:30 Uhr