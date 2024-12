Stand: 27.12.2024 20:51 Uhr Harz-Kommunen fordern wegen Geldsorgen mehr Unterstützung

Die Bürgermeister mehrerer Kommunen im Harz beklagen eine mangelnde finanzielle Unterstützung des Landes. Die Lage der Kommunen sei dramatisch, sagten die Bürgermeister der vier Gemeinden Braunlage, Bad Lauterberg,Bad Sachsa und Walkenried. Bad Lauterberg hat nach Angaben des Bürgermeisters Rolf Lange (CDU) zum Beispiel rund zehn Millionen Euro Schulden. Dem NDR sagte der Politiker, er wisse nicht mehr, wo er sparen soll. Jede Investition wird ihm zufolge aufgeschoben. Es werde nur das gemacht, was wirklich zwingend nötig ist, so Lange. Das Problem liegt ihm zufolge vor allem an den Pflichtaufgaben, die das Land den Kommunen auferlege. Dazu gehören unter anderem der Betrieb und Ausbau von Kitas, Schulen und Feuerwehren. Die Bürgermeister fordern mehr Hilfe von der Landesregierung: Diese müsse sich etwas einfallen lassen, damit die Kommunen nicht kollabierten. Es handele sich bei den finanziellen Schwierigkeiten nicht um Harz-typische Probleme, warnten die Bürgermeister. Es gehe fast allen Kommunen im Land so.

VIDEO: Kommunen im Harz klagen über hohe Schulden (4 Min)

