Stand: 01.03.2022 10:57 Uhr Harz: Asklepios-Kliniken wollen verletzte Ukrainer behandeln

Die Hilfsbereitschaft in Niedersachsen für Menschen aus der Ukraine ist groß. Viele Menschen spenden Geld, Lebensmittel und Kleidung. Immer mehr Kommunen schaffen Platz, um Geflüchtete unterzubringen. Auch medizinische Hilfe wird angeboten: So haben etwa die Asklepios-Kliniken im Harz der Bundesregierung ihre Bereitschaft mitgeteilt, Verletzte aus dem Kriegsgebiet zu behandeln. Dazu stehen laut des Klinik-Konzerns in den Häusern in Clausthal-Zellerfeld und Seesen insgesamt 130 Behandlungsplätze bereit.

