Stand: 04.05.2021 17:43 Uhr Hann. Münden will mit neuem Testzentrum Inzidenz senken

Die Stadt Hann. Münden hält mit dem Wert 279 den Negativrekord bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Göttingen. Corona-Hotspots gebe es aber nicht, das Infektionsgeschehen sei diffus, heißt es auf NDR Nachfrage beim Gesundheitsamt Göttingen. Die Stadt Hann. Münden will nun mit einem weiteren Corona-Testzentrum die Lage besser in den Griff kriegen. Dieses Testzentrum soll spätestens am Freitag eröffnet werden, sagte eine Stadtsprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.05.2021 | 06:30 Uhr