Stand: 18.09.2021 10:05 Uhr Hann. Münden: Unbekannte sprengen Geldautomaten

In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Sonnabend ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sollen unmittelbar nach der Tat gegen 4 Uhr zwei dunkle Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und ohne eingeschaltete Beleuchtung in Richtung Hedemünden geflüchtet sein. Auf welche Art die Explosion herbeigeführt wurde, stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Der Geldautomat befand sich in einem separaten Automatenraum innerhalb eines Supermarktgebäudes. Bei der Explosion wurden das Gerät sowie auch Teile des Gebäudes erheblich beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.09.2021 | 11:00 Uhr